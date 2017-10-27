Федерер одержал волевую победу над Маннарино в четвертьфинале турнира в Базеле

Швейцарец Роджер Федерер (1) пробился в полуфинал домашнего турнира категории ATP 500 в Базеле, одержав волевую победу над французом Адрианом Маннарино (7) со счётом 4:6, 6:1, 6:3.



Поединок продолжался 1 час 43 минуты. Федерер выполнил 12 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Маннарино 1 подача навылет, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.



За выход в финал Роджер поспорит с победителем матча между бельгийцем Давидом Гоффеном (3) и американцем Джеком Соком (5). Во втором полуфинале аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (4) сыграет с хорватом Марином Чиличем (2).