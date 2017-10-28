Тарпищев: Шараповой нет смысла играть в Кубке Федерации в следующем году

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что Марию Шарапову не планируется привлекать к матчам сборной в Кубке Федерации в 2018 году.



«Шараповой нет смысла играть в следующем году, поскольку мы не будем выступать в элитном дивизионе. Что касается отбора на Олимпийские игры, то будем это планировать», — сказал Тарпищев в интервью ТАСС.



Напомним, что Россия вылетела из Мировой группы в 2016 году, проиграв в плей-офф сборной Беларуси. В этом году россиянки играли плей-офф за право вернуться в элиту, но уступили Бельгии со счётом 2-3.