Халеп: я буду ждать и не думать о том, чтобы остаться первой, честное слово

Румынка Симона Халеп прокомментировала своё поражение от украинки Элины Свитолиной на Итоговом чемпионате WTA, оставившее её за бортом плей-офф.



«Думаю, я играла лучше, чем в матче с Возняцки. Это была моя цель, и я её достигла. Я сделала всё, что могла, и, конечно, я хотела победить, но мне не удалось. Она играла очень хорошо и заслужила победу. Я не грущу. Конечно, я расстроена поражением, но это был отличный год. Сейчас я рада, что меня ждёт отдых.



Я не думала, что буду близка к тому чтобы закончить год первой, но сейчас у меня хорошие шансы. Здорово, что я смогла стать первой ракеткой в этом году. Это было моей целью, так что всё хорошо. Сейчас я просто буду ждать и не стану думать о том, чтобы остаться первой, честное слово. Подождём и посмотрим, кто будет лучше на финише», — цитирует Халеп официальный сайт WTA.