Веснина: всё работало, мы играли легко и свободно

Россиянка Елена Веснина прокомментировала победу над канадкой Габриэлой Дабровски и китаянкой Сюй Ифань в паре с Екатериной Макаровой на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре.



«Мы провели очень хороший матч, всё работало — мы играли легко и свободно. Нечасто удаётся проводить такие матчи. Здорово, что нам это удалось на старте Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, одного из самых важных турниров в году. Мы очень довольны тем, что победили.



Мы смотрели игру Бертенс и Ларссон против Деллакуа и Барти. Они провели отличный парный матч, а мы получили удовольствие от его просмотра. Мы один раз играли с ними, и я могу сказать, что они очень серьёзные соперницы. Они хороши и в одиночке, и в паре.



Нам нужно сыграть на очень высоком уровне, чтобы победить их. Здесь все пытаются показать свой лучший теннис, все голодны до побед. Мы постараемся использовать свой опыт, приобретённый в прошлом году, и постараемся выиграть в полуфинале, чтобы задержаться в Сингапуре подольше», — цитирует Веснину официальный сайт WTA.