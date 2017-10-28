Кафельников: турнир WTA в Москве — большой плюс для развития тенниса в России

Олимпийский чемпион, экс-первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников рассказал о своём отношении к появлению в Москве женского турнира категории International на грунтовых кортах в конце июля 2018 года.



«Безусловно, это большой плюс для развития тенниса в России. В любом случае турнир пойдёт на пользу.



Нормально ли место в календаре между Уимблдоном и американской серией турниров на харде? Это в любом случае не должно нас интересовать. Важно, что в турнире будут участвовать наши российские девочки, зарабатывать рейтинговые очки, призовые. Главное, что будут наши играть. И мне кажется, что промоутеры турнира привлекут и наших действующих звёзд», — сказал Кафельников в интервью «Р-Спорт».