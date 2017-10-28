Федерер: иногда такие победы дают намного больше, чем рутинные выигрыши

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал свою победу над французом Адрианом Маннарино в четвертьфинале соревнований в Базеле со счётом 4:6, 6:1, 6:3.



«Это была большая битва. Мне пришлось упереться и всерьёз сражаться ради победы. Но иногда такие победы дают намного больше, чем рутинные, где ты ведёшь в счёте с самого начала. Мне пришлось тяжело, я долго входил в матч, а соперник был очень хорош. Он заслужил победу в первой партии, но дальше я отреагировал должным образом и прибавил», — цитирует Федерера официальный сайт тура.

Следующим соперником Роджера станет бельгиец Давид Гоффен.