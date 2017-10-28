Дель Потро: мне удалось выжить в этом тяжёлом матче и сохранить шансы на Лондон

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро прокомментировал свою победу над испанцемРоберто Баутиста-Агутом в четвертьфинале турнира категории ATP 500 в Базеле со счётом 6:2, 2:6, 6:4.



«Очень тяжёлый матч. Баутиста-Агуту удавались невероятные удары на протяжении всего поединка. Мы играли на очень высоком уровне, и мне удалось выжить и сохранить шансы на попадание в Лондон. Я знаю, что подбираюсь всё ближе и ближе к тому, чтобы квалифицироваться туда, но мне нужно продолжать выигрывать здесь и успешно выступить в Париже — а там будет видно, пройду я в восьмёрку или нет», — приводит слова дель Потро официальный сайт тура.



В полуфинале дель Потро встретится с хорватом Марином Чиличем.

Дель Потро сломил сопротивление Баутиста-Агута в четвертьфинале турнира в Базеле