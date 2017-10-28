Текстовая онлайн-трансляция полуфинала Плишкова — Возняцки в Сингапуре

Чешка Каролина Плишкова (3) в полуфинале Итогового чемпионата WТА в Сингапуре сыграет с датчанкой Каролиной Возняцки (6). Поединок начнётся в 11:00 по московскому времени. В очном противостоянии впереди 27-летняя уроженка Оденсе, занимающая шестое место в рейтинге WТА — 5-3.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию матча Плишкова — Возняцки.

Победительница этой встречи за титул поспорит либо с американкой Винус Уильямс (5), либо с француженкой Каролин Гарсией (8). Финальный матч состоится завтра, 29 октября.