Чилич: постараюсь выполнить план на матч с дель Потро и реализовать свои шансы

Хорват Марин Чилич рассказал, что помогло ему одолеть венгру Мартона Фучовича со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 7:6 (7:4) в четвертьфинале турнира в Базеле.

«Мартон преодолел квалификацию и набрал отличную форму, так что я знал, что матч не будет простым. Тем более мы никогда раньше не играли друг с другом, поэтому в начале поединка было трудно приспособиться к его манере игры. Корт был не таким быстрым, как в первые дни, так что мне приходилось прилагать больше усилий, а соперник здорово передвигался по корту и возвращал большинство мячей на мою сторону. Это был трудный матч с точки зрения психологии, но я очень доволен тем, как справился с этой ситуацией. В третьем сете я вёл 4:1 с двумя брейками, но затем немного потерял концентрацию, а Мартон не прекращал бороться и смог вернуться в игру. Радует только то, что я смог собраться и добиться победы.

В полуфинале мне предстоит сыграть с дель Потро. Хуан-Мартин сейчас играет очень хорошо, завоевал титул в Стокгольме на прошлой неделе. Он всегда отлично выступает на крытых кортах на харде. Нас, определённо, ждёт тяжёлая битва, но я надеюсь показать хороший теннис, выполнить план на игру и реализовать свои возможности", — приводит слова Чилича официальный сайт АТР.