Хингис проиграла в полуфинале Итогового турнира WTA в паре и завершила карьеру

Венгерка Тимя Бабош и чешка Андреа Главачкова (3) в полуфинале Итогового чемпионата WТА в Сингапуре в парном разряде победили швейцарку Мартину Хингис и Чань Юнжань из Тайваня со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

Для Хингис, объявившей о решении завершить карьеру по итогам нынешнего сезона, этот матч стал последним в WTA-туре.

За титул Бабош и Главачкова поспорят либо с россиянками Еленой Весниной и Екатериной Макаровой (2), либо с голландкой Кики Бертенс и шведкой Юханной Ларссон. Эта встреча пройдёт сегодня, 28 октября, и начнётся в 16:00 по московскому времени.