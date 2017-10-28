Пуи: для всех французов главной целью является финал Кубка Дэвиса

Француз Люка Пуи прокомментировал победу над своим соотечественником Ришаром Гаске со счётом 7:6 (7:5), 6:1 в четвертьфинале турнира в Вене.

«Физически я чувствовал себя хорошо, а Ришар, возможно, ощущал усталость после тяжёлой победы над Тимом во втором круге. Думаю, это сказалось в концовке матча. Я был хорошо готов и мог провести на корте три часа, если бы понадобилось. После победы в первом сете я почувствовал уверенность в себе и стал действовать немного агрессивнее.

Для всех французских теннисистов главной целью является финал Кубка Дэвиса, поэтому нам важно провести как можно больше матчей, чтобы наилучшим образом подготовиться к этому событию. ", — приводит слова Пуи официальный сайт АТР.