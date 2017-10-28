Надаль отправил фотографию с автографом 100-летней болельщице

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль отправил 100-летней Фелисе Муньос свою фотографию с автографом, сообщает AS. История женщины, болеющей за 31-летнего теннисиста, была опубликована в испанской прессе после победы Надаля на US Open 2017.

«Мне нравится не только игра Рафаэля, но и его поведение на корте. Он всегда сдержан, спокоен, умеет принимать поражения. Федерер мне тоже нравится, а вот Джокович не очень, потому что он не всегда может сдерживать эмоции, часто ломает ракетки. Рафаэль так никогда не делает», — рассказала Муньос.