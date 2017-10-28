Донской сыграет с Чоричем в финале квалификации «Мастерса» в Париже

Россиянин Евгений Донской (12) в первом раунде квалификации турнира серии «Мастерс-1000» в Париже уверенно переиграл итальянца Андреаса Сеппи со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут. 27-летний москвич, занимающий 73-е место в рейтинге АТР, семь раз подал навылет, допустил 2две двойные ошибки, реализовал четыре брейк-пойнта из 11 и проиграл один гейм на своей подаче. Андреас исполнил шесть эйсов при семи двойных.

За выход в основную сетку соревнований Донской поспорит с хорватом Борной Чоричем (4), одолевшим француза Бенжамена Бонзи (WC) — 6:4, 6:3.