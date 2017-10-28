Возняцки одолела Плишкову и вышла в финал Итогового чемпионата WТА

Датчанка Каролина Возняцки (6) в полуфинале Итогового чемпионата WТА в Сингапуре переиграла чешку Каролину Плишкову (3) со счётом 7:6 (11:9), 6:3. Поединок продолжался 1 час 56 минут. 27-летняя уроженка Оденсе, занимающая шестое место в рейтинге WТА, в первой партии отыграла шесть сетболов. Возняцки исполнила 5 эйсов, допустила 3 двойные ошибки, реализовала 5 брейк-пойнтов из 9 и проиграла 4 гейма на своей подаче.

За титул Возняцки поспорит либо с американкой Винус Уильямс (7), либо с француженкой Каролин Гарсией (8).

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.