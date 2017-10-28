Хингис: горжусь своей карьерой и не стала бы ничего менять

Пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде, обладательница 25 трофеев Grand Slam в общей сложности швейцарка Мартина Хингис поделилась эмоциями от последнего матча в карьере, в котором она вместе с Чань Юнжань из Тайваня уступила чешке Андреа Главачковой и венгерке Тиме Бабош в полуфинале Итогового чемпионата WТА в Сингапуре в паре.

«Конечно, я разочарована, потому что хотела завершить карьеру по-другому, выиграв турнир. У нас были шансы, матч складывался напряжённо и равно, мы выиграли много подобных встреч, но эту проиграли. Это теннис, это жизнь. До выхода на площадку у меня были разные мысли, но в игре я была сосредоточена только на теннисе. Мы проиграли, но у нас был потрясающий год, девять титулов.

Я не прощаюсь. Надеюсь, что по-прежнему буду частью игры. Конечно, были матчи, которые мне хотелось бы завершить по-другому, но в целом я горжусь своей карьерой и не стала бы ничего менять», — приводит слова Хингис официальный сайт WТА.