Видеообзор четвертьфинальных матчей турнира в Базеле

Швейцарец Роджер Федерер в четвертьфинале турнира в Базеле одержал волевую победу над французом Адрианом Маннарино со счётом 4:6, 6:1, 6:3. В полуфинале Роджер сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном, переигравшим американца Джека Сока — 7:6 (8:6), 6:3.

Вторую путёвку в финал разыграют аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, оказавшийся сильнее испанца Роберто Баутисты-Агута, а также хорват Марин Чилич, победивший венгра Мартона Фучовича — 7:6 (7:3), 5:7, 7:6 (7:4).

Посмотреть видеообзор четвертьфинальных матчей можно на «Чемпионате».