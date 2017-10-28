Возняцки: при счёте 6:6 на тай-брейке хотела убить себя

Датчанка Каролина Возняцки поделилась эмоциями от победы над чешкой Каролиной Плишковой со счётом 7:6 (11:9), 6:3 в полуфинале Итогового чемпионата WТА в Сингапуре.

«Я хорошо начала тай-брейк, чувствовала себя очень хорошо и вела 6:1. Потом счёт сокращался: 6:2, 6:3, 6:4. Ситуация перестала быть весёлой. Я уже хотела как угодно завершить сет в свою пользу, но счёт стал 6:6. Честно говоря, тогда мне хотелось убить себя. Я уже начала думать, что должна проиграть сет, так что победа стала бонусом. После заключительного розыгрыша тай-брейка я много разговаривала с собой. Думаю, поражение на тай-брейке немного надломило Каролину.

Теперь я с нетерпением жду финала. Я чувствую себя уверенно и комфортно. С кем бы я ни играла в финале — это будет тяжёлая битва. Но я счастлива, что буду играть в финале и получу ещё одну возможность», — приводит слова Возняцки официальный сайт WТА.