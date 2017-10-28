Видеообзор полуфинала Итогового турнира WТА Возняцки — Плишкова

Датчанка Каролина Возняцки в полуфинале Итогового чемпионата WТА в Сингапуре победила чешку Каролину Плишкову со счётом 7:6 (11:9), 6:3. В первом сете 27-летняя уроженка Оденсе отыграла шесть сетболов. За 1 час 56 минут Возняцки реализовала 5 брейк-пойнтов из 9, проиграв 4 гейма на своей подаче.

За 27-й титул в карьере и второй в текущем сезоне она поспорит либо с американкой Винус Уильямс (5), либо с француженкой Каролин Гарсией (8).

Посмотреть видеообзор встречи Возняцки — Плишкова вы можете на «Чемпионате».