Дель Потро победил Чилича и может сыграть с Федерером на турнире в Базеле

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (4) стал первым финалистом турнира категории ATP 500 в Базеле (Швейцария), победив хорвата Марина Чилича (2) в двух партиях — 6:4, 6:4.



Поединок продолжался 1 час 36 минут. Дель Потро выполнил 7 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету Чилича 6 эйсов, 6 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 3. При этом Марин ни разу не выходил вперёд с брейком.



В финале дель Потро сыграет либо со швейцарцем Роджером Федерером (1), либо с бельгийцем Давидом Гоффеном (3). В случае победы Хуан-Мартин опередит испанца Пабло Карреньо-Бусту и займёт девятую строчку, дающую право сыграть на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне, за неделю до окончательного определения состава турнира.