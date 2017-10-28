Пуи обыграл Эдмунда в полуфинале турнира в Вене

Француз Люка Пуи стал первым финалистом соревнований категории ATP 500 в Вене (Австрия), победив британца Кайла Эдмунда в трёх партиях — 6:7 (7:9), 6:4, 6:3. На тай-брейке первой партии Пуи упустил два сетбола.



Теннисисты провели на корте 2 часа 17 минут. Пуи сделал 13 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. Эдмунд выполнил 1 подачу навылет, сделал 4 двойные и упустил все 7 заработанных брейк-пойнтов.



В финале Пуи сыграет либо с соотечественником — Жо-Вильфридом Цонгой (8), либо с немцем Филиппом Кольшрайбером.