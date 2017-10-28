Федерер разгромил Гоффена в полуфинале турнира в Базеле и сыграет с дель Потро

Швейцарец Роджер Федерер (1) уверенно вышел в финал домашнего турнира категории ATP 500 в Базеле, разгромив бельгийца Давида Гоффена (3) со счётом 6:1, 6:2.



Теннисисты провели на корте всего час. Федерер выполнил 4 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Гоффена 6 эйсов и 2 двойные. Брейк-пойнтов у Давида не было.



За титул Федерер поспорит с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро (4). Дель Потро в случае победы войдёт в девятку чемпионской гонки ATP, дающую путёвку на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне с учётом завершения сезона Стэном Вавринкой, который занимает седьмую строчку. Федереру титул позволит приблизится к испанцу Рафаэлю Надалю на расстояние менее 1500 очков. За победу на «Мастерс 1000» в Париже полагается 1000 очков, а на Итоговом турнире можно заработать до 1500 баллов.