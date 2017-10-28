Макарова и Веснина не защитили титул WTA Tour Finals, проиграв Бертенс и Ларссон

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина (2) не смогли защитить титул на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре, проиграв в полуфинале голландке Кики Бертенс и шведке Юханне Ларссон в двух партиях — 4:6, 3:6.



Матч продолжался 1 час 25 минут. Бертенс и Ларссон выполнили 6 эйсов, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 6. На счету российской пары 1 подача навылет, 4 двойные и 5 упущенных брейк-пойнтов.



За титул дебютантки WTA Tour Finals поспорят с венгеркой Тимей Бабош и чешкой Андреа Главачковой, которые в полуфинале победили представительницу Китайского Тайбэя Чжань Юнжань и швейцарку Мартину Хингис, объявившую о завершении карьеры.