Цонга победил Кольшрайбера, выполнив 19 эйсов, и стал финалистом турнира в Вене

Француз Жо-Вильфрид Цонга (8) победил немца Филиппа Кольшрайбера и вышел в финал турнира категории ATP 500 в Вене (Австрия) — 7:6 (7:4), 7:5.



Поединок продолжался 1 час 46 минут. Цонга выполнил 19 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и использовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Кольшрайбера 1 подача навылет и 1 реализованный брейк-пойнт из 2. Двойных ошибок у Филиппа не было.



За титул Цонга поспорит со своим соотечественником Люка Пуи, который в полуфинале нанёс поражение британцу Кайлу Эдмунду. В случае победы Жо-Вильфрид серьёзно приблизится к завоеванию путёвки на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне.