В. Уильямс — самая возрастная финалистка Итогового чемпионата WTA

Американка Винус Уильямс, которой сейчас 37 лет 4 месяца и 11 дней, стала самой возрастной участницей Итогового чемпионата WTA. Винус побила рекорд своей соотечественницы Мартины Навратиловой, последний финал которой на Итоговом турнире состоялся в 1992-м, когда ей было 36 с лишним лет.



Винус начала этот турнир с поражения в двух партиях во встрече с чешкой Каролиной Плишковой, после чего одержала победу в марафонском матче с латвийкой Еленой Остапенко и обыграла испанку Гарбинье Мугурусу. В полуфинале Уильямс-старшая переиграла француженку Каролин Гарсию, а за 50-й титул в карьере поспорит с датчанкой Каролиной Возняцки.