Видеообзор матчей Пуи — Эдмунд и Цонга — Кольшрайбер на турнире в Вене

Француз Люка Пуи стал первым финалистом турнира категории ATP 500 в Вене (Австрия), победив британца Кайла Эдмунда в трёх партиях — 6:7 (7:9), 6:4, 6:3.



Во втором полуфинале победу также одержал француз. Жо-Вильфрид Цонга, ведущий борьбу за путёвку на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне, переиграл немца Филиппа Кольшрайбера в двух упорных партиях со счётом 7:6 (7:4), 7:5. В финале, который состоится 29 октября, на кону будут стоять 200 очков.



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