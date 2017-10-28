В. Уильямс: после первой партии мне удалось приспособиться к игре Гарсии

Американка Винус Уильямс прокомментировала свою победу над француженкой Каролин Гарсией в полуфинале Итогового чемпионата WTA и поделилась ожиданиями от встречи с датчанкой Каролиной Возняцки в финальном поединке.



«Она очень хорошо играла, и до последнего было неясно, кто одержит победу. Я очень рада, что сумела выиграть.



Я давно не встречалась с ней на корте, и мне было трудно представить, чего именно ожидать. Она сильно прибавила, я должна отдать ей должное. К счастью, после первой партии мне удалось лучше приспособиться к её игре.



Мы с Возняцки обе прибавили за те годы, которые провели в туре. Я постараюсь найти путь к победе в этом финале. Мы играли много раз, и я, к сожалению, не помню нашу первую встречу, которая состоялась в Копенгагене — но видела фотографии», — сказала Уильямс на пресс-конференции.