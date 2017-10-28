Эверт: если Шарапова будет здорова, её будет нелегко победить в следующем году

Легендарная американская теннисистка Крис Эверт оценила перспективы россиянки Марии Шараповой в следующем сезоне. Этот год Шарапова завершит на 60-й строчке рейтинг-листа.



«Думаю, она уже успешно вернулась в тур. У неё были травмы, которые мешали ей, являлись сдерживающим фактором. Но когда она была полностью здорова, то играла и билась так же, как и прежде. Если проблем со здоровьем у неё больше не возникнет, то в следующем году её будет непросто победить», — приводит слова Эверт Hindustan Times.