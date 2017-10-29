Циципас победил Копила и вышел в финал челленджера в Бресте

19-летний грек Стефанос Циципас вышел в финал турнира серии «челленджер» в Бресте (Франция), переиграв румына Мариуша Копила (2) на двух тай-брейках — 7:6 (7:2), 7:6 (7:3).



Поединок продолжался 1 час 38 минут. Оба теннисиста выполнили по 7 эйсов и допустили по 1 двойной ошибке. Циципас реализовал 1 брейк-пойнт из 2, а Копил — 1 из 1.



В финале Стефанос сыграет с местным теннисистом Корентином Муте (WC), который одержал волевую победу над немцем Янником Маденом — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. Маден в четвертьфинале обыграл россиянина Даниила Медведева (1).