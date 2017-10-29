Хингис: моему поколению прививали манеры поведения в обществе, а сейчас это ушло

Швейцарка Мартина Хингис вспомнила о первой фазе своей карьеры и оценила нынешнее поколение теннисисток.



«Вспоминаю ли я про свои неудачи? Сейчас не время для этого. Они — часть меня, и я становилась сильнее благодаря им. Слава Богу, успехов в моей карьере было гораздо больше, чем неудач. Но поражения учат, дают неоценимый опыт. Я играла в одиночном разряде с сёстрами Уильямс, с Дэвенпорт, Селеш, Каприати — и все они делали меня лучше. Я делала выводы из своих ошибок и прогрессировала.



Нынешнее поколение? Многое зависит от воспитания и образования. Нам прививали манеры — не только на корте, но и за столом, в обществе. Сейчас это куда-то ушло, хотя это важная составляющая игрока как личности. Мы раньше взрослели, были умными, образованными и дисциплинированными», — сказала Хингис на пресс-конференции.