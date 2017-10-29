Федерер: шансы стать первым в этом сезоне очень малы

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал свою победу над бельгийцем Давидом Гоффеном в полуфинале турнира в Базеле, поделился ожиданиями от финального матча с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро и оценил свои шансы стать первым в этом году.



«Сегодня я полностью контролировал ход игры. Вчера мне приходилось реагировать на удары соперника, и мне это не нравилось. Сегодня мне удалось сразу захватить инициативу.



С дель Потро мы играли много раз, в том числе в этом году. У нас было много запоминающихся поединков. Он уже побеждал меня и в Базеле, так что я надеюсь взять реванш. Перед этим турниром он победил в Стокгольме, а до того был в полуфиналах US Open и Шанхая. Возможно, он подустал, и я смогу этим воспользоваться. Думаю, я буду играть примерно так же, как в Шанхае: агрессивно действовать на подаче и более терпеливо — на приёме. Он бьёт очень мощно, и сложно отвечать ему такими же ударами.



Что я думаю о шансах стать первым в этом сезоне? Они очень малы, я проигрываю очень много очков. К тому же я не хочу терять наслаждение от концовки невероятно успешного сезона и думать о том, что он будет плох, если я не сумею стать первым. Понимаю, что многим хочется интриги, и я рад бы участвовать в этой борьбе — но сейчас уже поздно. У меня были шансы летом, однако спина не позволила мне воспользоваться ими в Монреале, Цинциннати и на US Open. Мои цели на остаток сезона — хорошо сыграть в финале Базеля и на Итоговом чемпионате ATP. Может быть, в Париже тоже, но по поводу выступления там я приму окончательное решение вечером воскресенья», — приводит слова Федерера официальный сайт тура.

Федерер разгромил Гоффена в полуфинале турнира в Базеле и сыграет с дель Потро