Дель Потро: финал с Федерером на его домашнем турнире — серьёзный вызов

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро прокомментировал свою победу над хорватом Марином Чиличем в полуфинале турнира в Базеле и поделился ожиданиями от встречи со швейцарцем Роджером Федерером в финальном поединке.



«Я провёл хороший матч. Впрочем, это всегда необходимо, чтобы победить Чилича. Я рад, что сумел хорошо сыграть и вновь вышел в финал в Базеле.



Проблем со здоровьем у меня сейчас нет, но я немного подустал, проведя много матчей. К финалу я надеюсь восстановиться. Это будет серьёзный вызов, но я очень рад сыграть с Роджером в финале на его домашнем турнире. Нас ждёт великолепная атмосфера, и я получу от этого большое удовольствие», — цитирует дель Потро официальный сайт ATP.