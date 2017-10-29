Федерер: нельзя подвергать сомнению заслуженность первой строчки Халеп

Швейцарец Роджер Федерер высказал своё мнение по поводу разговоров о незаслуженности первой строчки румынки Симона Халеп в связи с тем, что она не побеждала на турнирах «Большого шлема».



«Тот, кто становится первым в мире, заслуживает этого. Нельзя подвергать сомнению заслуженность первой строчки Халеп или любого другого игрока, работавшего всю жизнь, чтобы достичь своей мечты. Она здорово играла в этом году, могла стать первой и раньше. В конце концов она добилась этого и теперь завершит сезон первой ракеткой мира. Думаю, всем стоит уважать её за это достижение. Нельзя измерять всё только победами на „Шлемах“. Она ровно играла на протяжении всего года, много и упорно тренировалась, и её труды были вознаграждены. Она регулярно выступала в финалах — какие-то из них проиграла, какие-то выиграла.



Отчасти такой ситуации помогла победа Серены на Australian Open. Она собрала там максимум очков, которые не достались другим и, может быть, не позволили кому-то из победительниц турнира „Большого шлема“ закончить год на первом месте. Замечу, что на „Шлемах“ разыгрывается очень много очков, так что занять первую строчку без успешных выступлений там очень тяжело. Правда, у женщин начисляются дополнительные очки — за участие в матчах на Итоговом чемпионате, например. В мужском туре такого нет, и я, честно говоря, не знал про это правило до нынешней недели, когда более плотно следил за результатами и борьбой в рейтинге. Это немного странное правило, но я понимаю, с чем оно связано — ведь даже попасть на этот турнир тяжело. Я очень рад за Симону, и я с удовольствием следил за развязкой сезона в женском туре, где было много претенденток на первую строчку по итогам года», — сказал Федерер на пресс-конференции.