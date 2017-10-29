Пуи: всегда здорово завершать турнир участием в финале

Француз Люка Пуи, переигравший в полуфинале турнира в Вене британца Кайла Эдмунда со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 6:4, поделился впечатлениями от первого в карьере выхода в финал соревнований категории АТР-500.

«Всегда здорово завершать турнир участием в финале, тем более не так часто это удаётся. Я доволен тем, как играю в последнее время, мне нравится то, что я делаю на корте. Это добавляет позитивных эмоций. Я старался играть агрессивно и оказывать на соперника давление. В первом сете я много ошибался, но продолжил гнуть свою линию и, думаю, в итоге моя физическая готовность и имела ключевое значение.

Не думаю, что участие в парном полуфинале с моим хорошим другом Кареном Хачановым повлияет на подготовку к финалу. Я постараюсь отдохнуть и подойти к решающему поединку в максимальной готовности", — приводит слова Пуи официальный сайт АТР.