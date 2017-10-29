Возняцки: Надаль в этом году удивил меня больше, чем Федерер

Датчанка Каролина Возняцки прокомментировала возвращение испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера на лидирующие позиции в АТР-туре. Напомним, что Рафаэль и Роджер выиграли по два турнира серии «Большого шлема» в 2017 году.

«Они оба проводят просто невероятный сезон. Сначала Роджер выигрывал все турниры подряд, потом он взял паузу, и его место занял Рафа. Потом Роджер вернулся и они стали выигрывать всё поочерёдно.

У Федерера невероятная техника и видимая лёгкость, это очень впечатляет, особенно, учитывая его возраст. Но лично у меня больше удивление вызвало возвращение на лидирующие позиции Рафы, потому что он исповедует очень энергозатратный теннис. В любом случае они оба просто потрясающие теннисисты, которые много лет двигают наш вид спорта вперёд", — приводит слова Возняцки официальный сайт WТА.