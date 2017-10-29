Аннакон: у Федерера нет необходимости рисковать на второй подаче

Пол Аннакон, бывший тренер швейцарца Роджера Федерера, похвалил своего бывшего подопечного за умение быстро завершать розыгрыши на своей подаче.

«Я думаю, что по связке подача-удар Роджер — лучший игрок в истории. Он блестяще использует форхенд после подачи. Рафа Надаль не сильно уступает ему по этому показателю.

Даже со второй подачи Федерер играет достаточно креативно, чтобы открыть корт и здорово пробить справа. У него нет необходимости рисковать на второй подаче, чтобы получить преимущество в розыгрыше", — приводит слова Аннакона New York Times.