Текстовая онлайн-трансляция финала Возняцки — В. Уильямс в Сингапуре

Американка Винус Уильямс (5) в финале Итогового чемпионата WТА в Сингапуре сыграет с датчанкой Каролиной Возняцки (6). Поединок начнётся в 14:30 по московскому времени. В очном противостоянии уверенно впереди представительница США, выигравшая все семь предыдущих матчей с Каролиной.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию финала Итогового чемпионата WТА в Сингапуре В. Уильямс — Возняцки.

Напомним, что в полуфинале Возняцки сломила сопротивление чешки Каролины Плишковой, а Уильямс взяла верх над француженкой Каролин Гарсией.