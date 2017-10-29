Бабош и Главачкова завоевали титул на Итоговом чемпионате WТА в паре

Венгерка Тимя Бабош и чешка Андреа Главачкова (3) в финале Итогового чемпионата WТА в Сингапуре в парном разряде переиграли голландку Кики Бертенс и шведку Юханну Ларссон со счётом 4:6, 6:4, [10:5]. Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут. Оба дуэта сделали по два брейка, а судьба противостояния решалась на супер тай-брейке, где сильнее были третьи сеяные Тимя и Андреа.

24-летняя Бабош завоевала 16-й титул в карьере, а 31-летняя Главачкова — 25-й. Для обеих спортсменок этот трофей стал шестым в 2017 году.