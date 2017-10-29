Донской проиграл Чоричу в финале квалификации «Мастерса» в Париже

Россиянин Евгений Донской (12) в финале квалификации турнира серии «Мастерс-1000» в Париже уступил хорвату Борне Чоричу (4) со счётом 2:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 11 минут. 27-летний москвич, занимающий 73-е место в рейтинге АТР, исполнил 3 эйса, допустил столько же двойных ошибок, не реализовал ни одного брейк-пойнта из 4 и проиграл 3 гейма на своей подаче. Борна 5 раз подал навылет при 3 двойных.

Соперник Чорича по первому кругу основной сетке соревнований станет известен по окончании всех матчей квалификации.