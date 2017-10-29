Южный завоевал второй титул на челленджере кряду и вернётся в топ-100

Россиянин Михаил Южный (2) в финале турнира серии «челленджер» в Хошимине (Вьетнам) с призовым фондом $ 50 тыс. переиграл австралийца Джона Миллмана (8) со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 21 минуту. 35-летний москвич, занимающий 101-е место в рейтинге АТР, ни разу не подал навылет, допустил 2 двойные ошибки, реализовал все 4 брейк-пойнта и проиграл 2 гейма на своей подаче.

Напомним, что на прошлой неделе Южный стал победителем «челленджера» в Китае. За свой вьетнамский успех он получит $ 7200 и 80 очков, что поможет ему подняться на 87-е или 88-е место в рейтинге АТР.