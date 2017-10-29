Халеп: хочу как можно дольше оставаться первой и выиграть ТБШ

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп поделилась впечатлениями от завершения сезона на первом месте в рейтинге WТА.

«Лучший момент в моей карьере случился, когда я обыграла Остапенко в Пекине. Но завершить год первой ещё сложнее, чем возглавить рейтинг, поскольку это удавалось гораздо меньшему числу теннисисток. У меня было много подъёмов и спадов в течение сезона, но начиная с турнира в Штутгарте я играла достаточно стабильно, что было очень трудно. На каждой неделе я вновь начинала работу, даже после поражения на US Open я не опустила руки, а продолжала трудиться и верить в себя.

Сейчас у меня нет травм или других проблем, так что постараюсь как можно усерднее и плодотворнее поработать в межсезонье, чтобы ещё лучше начать 2018 год. Теперь я хочу как можно дольше оставаться первой и выиграть турнир «Большого шлема», — приводит слова Халеп официальный сайт WТА.