Бабош: мы были мощнее и агрессивнее. Это отличает больших чемпионов

Венгерка Тимя Бабош, переигравшая вместе с чешкой Андреа Главачковой шведку Юханну Ларссон и голландку Кики Бертенс со счётом 4:6, 6:4, [10:5] в финале парного разряда Итогового турнира WТА в Сингапуре, поделилась эмоциями от достигнутого успеха.

«Уступая во втором сете, мы думали, что близки к поражению. Соперницы были буквально везде, нам было необходимо что-то менять, чтобы переломить ход игры. Мы играли немного мощнее и агрессивнее. Думаю, это и отличает больших чемпионов», — приводит слова Бабош официальный сайт WТА.