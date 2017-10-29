Возняцки выиграла Итоговый чемпионат WТА в Сингапуре, одолев в финале В. Уильямс

Датчанка Каролина Возняцки (6) в финале Итогового чемпионата WТА в Сингапуре переиграла американку Винус Уильямс (5) со счётом 6:4, 6:4. Поединок продолжался 1 час 29 минут. Каролина исполнила 4 эйса, обошлась без двойных ошибок, реализовала 6 брейк-пойнтов из 9 и проиграла 4 гейма на своей подаче. Винус сделала 4 эйса и 1 двойную.

Для 27-летней Возняцки этот титул стал 27-м в карьере и вторым в текущем сезоне. Каролина завершит год на третьем месте в рейтинге WТА, а Винус Уильямс останется пятой ракеткой мира.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этого матча.