Гранольерс и Додиг выиграли соревнования в Базеле в парном разряде

Испанец Марсель Гранольерс и хорват Иван Додиг (2) завоевали титул на соревнованиях в Базеле в парном разряде, переиграв в финале французов Фабриса Мартина и Эдуарда Роже-Васслена со счётом 7:5, 7:6 (8:6). Финал продолжался 1 час 42 минуты.

31-летний Гранольерс выиграл 15-й трофей на турнирах АТР-тура в парном разряде в карьере и второй в текущем сезоне, а для 32-летнего Додига этот титул стал девятым в общей сложности и третьим в 2017 году.

На данный момент Гранольерс занимает 15-е место в парном рейтинге АТР, а Додиг — 13-е.