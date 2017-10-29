В. Уильямс: Возняцки хорошо играла на протяжении всего матча, а я только частями

Американка Винус Уильямс кратко оценила матч с датчанкой Каролиной Возняцки в финале Итогового чемпионата WTA, проигранный ей со счётом 4:6, 4:6. Во второй партии Винус почти отыгралась с 0:5, но не удержала свою подачу в 10-м гейме. Для Уильямс-старшей это третье поражение в крупных финалах в нынешнем сезоне после Australian Open и Уимблдона.



«Возняцки играла очень хорошо на протяжении всего матча. Мне удалось показать хороший теннис лишь в части этого поединка, но я старалась и делала всё, что могла», — приводит слова Уильямс официальный сайт WTA.