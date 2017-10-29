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Федерер опередил Лендла по количеству титулов за карьеру и вышел на второе место

29 октября 2017, воскресенье. 20:19 Теннис

Завоевав 95-й титул в карьере в одиночном разряде, швейцарец Роджер Федерер опередил американца чехословацкого происхождения Ивана Лендла и вышел на чистое второе место по количеству завоёванных трофеев. Федерер уступает только американцу Джимми Коннорсу, завоевавшему 109 титулов на соревнованиях ATP и турнирах «Большого шлема».

Кроме того, Федерер выиграл семь трофеев за один сезон впервые с 2007 года. Тогда он первенствовал на 8 турнирах, приняв участие в 16. Сейчас Роджеру покорились 7 из 11 сыгранных им соревнований. Он проиграл в 1/8 финала Дубая, в стартовом матче Штутгарта, в финале «Мастерс 1000» в Монреале и в четвертьфинале US Open.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Роджер Федерер
Новости. Теннис
29 октября 2017, воскресенье
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02:54 Цонга: мне очень нравится, как я играю на этой неделе
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01:41 Федерер: мои шансы стать первым в этом сезоне очень малы
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