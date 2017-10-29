Федерер опередил Лендла по количеству титулов за карьеру и вышел на второе место

Завоевав 95-й титул в карьере в одиночном разряде, швейцарец Роджер Федерер опередил американца чехословацкого происхождения Ивана Лендла и вышел на чистое второе место по количеству завоёванных трофеев. Федерер уступает только американцу Джимми Коннорсу, завоевавшему 109 титулов на соревнованиях ATP и турнирах «Большого шлема».



Кроме того, Федерер выиграл семь трофеев за один сезон впервые с 2007 года. Тогда он первенствовал на 8 турнирах, приняв участие в 16. Сейчас Роджеру покорились 7 из 11 сыгранных им соревнований. Он проиграл в 1/8 финала Дубая, в стартовом матче Штутгарта, в финале «Мастерс 1000» в Монреале и в четвертьфинале US Open.