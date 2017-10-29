Видеообзор финала турнира в Вене Пуи — Цонга

Люка Пуи выиграл французское дерби у Жо-Вильфрида Цонги в финале турнира категории ATP 500 в Вене (Австрия), победив в двух партиях — 6:1, 6:4. За весь матч Цонге ни разу не удалось взять подачу соперника.



Для Пуи это четвёртый титул в карьере и третий в нынешнем сезоне. Отметим, что он стал единственным теннисистом в 2017 году, сумевшим завоевать трофеи на всех трёх основных покрытиях — грунте (Будапешт), траве (Штутгарт) и харде.



Посмотреть видеообзор встречи Пуи — Цонга вы можете на «Чемпионате».