Джокович приехал на «Мастерс 1000» в Париже

Серб Новак Джокович, несмотря на досрочное завершение выступлений в текущем сезоне, приехал на «Мастерс 1000» в Париже. Джокович получил аккредитацию игрока и сфотографировался с несколькими работниками турнира, в том числе с Ги Форже — бывшим капитаном сборной Франции в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации, занимающим пост директора этого «Мастерса», а также «Ролан Гаррос».



Джокович, который должен возобновить выступления в начале следующего сезона, четыре раза побеждал на «Мастерс 1000» в Париже — в 2008, 2013, 2014 и 2015 годах.