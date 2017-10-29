Поспишил сыграет с Маю, Шарди — с Симоном на «Мастерс 1000» в Париже

На «Мастерс 1000» в Париже произошло распределение прошедших квалификацию теннисистов по основной сетке. Серб Филип Краинович сыграет с японцем Юити Сугитой. Канадец Вашек Поспишил встретится с французом Николя Маю (WC). Соперником португальца Жоау Соузы станет итальянецПаоло Лоренци.



В нижней половине сетки оказались француз Жереми Шарди, который встретится со своим соотечественником Жилем Симоном, а также немец Ян-Леннард Штруфф и хорват Борна Чорич, которые сыграют друг с другом. Ещё один немец, Петер Гоёвчик, стал «лаки-лузером» и сыграет с американцемРайаном Харрисоном.