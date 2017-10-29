Пуи: Жо играл две недели подряд, и я знал, что он должен был немного устать

Француз Люка Пуи прокомментировал свою победу над соотечественником Жо-Вильфридом Цонгой в финале турнира категории ATP 500 в Вене (Австрия).



«Я очень рад тому, как закончилась эта неделя. Вся работа, которую я проделал, окупилась. Это мой первый титул на турнирах ATP 500. Я здорово играл на этой неделе. Концовка получилась достаточно эмоциональной. Всегда замечательно завершить неделю победой.



Жо играл две недели подряд, доходя до финалов, и я знал, что он должен был немного устать. Мне нужно было быть сконцентрированным на каждом розыгрыше. Он допустил несколько ошибок с форхенда, и я сумел довести матч до победы», — приводит слова Пуи официальный сайт ATP.