Дель Потро: Роджер, хотел бы я быть в такой же форме в твоём возрасте

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, уступивший швейцарцу Роджеру Федереру в финале турнира категории ATP 500 в Базеле (Швейцария) со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 3:6, восхитился тем, как 36-летний Федерер играет в этом сезоне.



«В этом году ты показываешь великолепный теннис. Ты в фантастической форме, это просто невероятно. Хотел бы я быть в такой же форме в твоём возрасте, но не уверен, что это мне удастся», — приводит слова дель Потро официальный сайт ATP.

Это была 24-я встреча Федерера и дель Потро в официальных матчах. Роджер повёл по личным встречам со счётом 18-6.